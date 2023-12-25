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Политолог заявил о фактическом окончании однополярного мира

Политолог Асафов: Путин одним из первых заговорил о конце старого миропорядка

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Для России 2023 год стал важной вехой во внешней политике страны, поскольку концепция России как государства-цивилизации была описана, закреплена в законах и транслирована миру. Об этом заявил политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его словам, представление внешней политики России и ее развития в концепции государства-цивилизации дает совершенно точное объяснение курсу внешней политики и миссии России в мире.

«Как государство-цивилизация мы являемся хранителем традиционных ценностей, поскольку все конфессии и все народы разделяют эти ценности. Для других цивилизаций мы также являемся хранителем и носителем этих традиционных ценностей», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия предлагает другим цивилизациям равное сотрудничество, которое строится достижении совместных результатов в будущем.

«Мы уважаем другие цивилизации, но при этом защищаем свой суверенитет, включая культурный и исторический. Мы также уважаем право на суверенитет любой другой цивилизации и готовы сотрудничать. Трансляция концепции России как государства-цивилизации является одним из важнейших событий 2023 года», — сказал Асафов.

Также политолог отметил, что однополярный мир уже закончился. По его словам, этот процесс идет достаточно давно, а симптомом его окончания он назвал кризис в международных политических процессах.

«Полицентричный миропорядок уже наступил. Мы видим однозначные признаки. Это усиление сотрудничества по линии ШОС и БРИКС, контакты различного уровня нашей страны со странами большого Юга. Роль России в данном случае ключевая, поскольку она одной из первых заявила о том, что миропорядок, основанный на западных односторонних правилах, дальше существовать не может и нужно договариваться», — пояснил он.

Он напомнил, что в 2021 году были Россией предложены контуры коллективной безопасности Европе и США, тогда эти предложения не приняли.

«Это показывает, насколько Россия и Путин понимают сложившуюся в мире ситуацию и готовы в ее рамках заключать договоренности, направленные на пользу всех участников, а не обеспечивающие преференции для кого-то одного», — сказал Асафов.

По его словам, все больше стран хотят вступить в БРИКС и войти в другие союзы для того, чтобы работать на взаимоуважительных основах.

«В этом ключе роль России и лично Владимира Путина высока. Он одним из первых смело заговорил о конце старого миропорядка, вполне реалистично описывая происходящее в целом в мире», — заключил эксперт.

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