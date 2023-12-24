Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Японии объяснили прекращение поставок в РФ популярного антибиотика

РИАН: исчезновение с рынка РФ вильпрафена не связано с антироссийскими санкциями

close
100%
Shutterstock

Японская фармакологическая компания Astellas приняла решение прекратить продажи антибиотика джозамицина (вильпрафена) в России. Однако это никак не связано с конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями, о чем РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Как объяснили журналистам в организации, антибиотик прекратят поставлять не только в РФ, но и на глобальный рынок в целом, а связано это с оптимизацией инвестиций Astellas. Причем об этом сообщалось еще в 2020 году, а сам уход препарата с российского рынка компания обсуждала с Минздравом. Обсуждение вылилось в договоренность о том, что прекращение продаж произойдет в два этапа — в 2024 и 2026 годах.

В следующем году перестанут продавать вильпрафен в покрытых оболочкой таблетках и в виде суспензии. После этого в РФ еще два года будут доступны растворимые таблетки «Вильпрафен солютаб». Их перестанут завозить в 2026-м.

До этого в российском Минздраве сообщили, что джозамицин в российских аптеках можно будет заменить на азитромицин и кларитромицин.

Ранее иммунологи рассказали, чем россиянам грозит отсутствие вильпрафена в аптеках.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами