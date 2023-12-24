В Японии объяснили прекращение поставок в РФ популярного антибиотика

Японская фармакологическая компания Astellas приняла решение прекратить продажи антибиотика джозамицина (вильпрафена) в России. Однако это никак не связано с конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями, о чем РИА Новости рассказали в пресс-службе компании.

Как объяснили журналистам в организации, антибиотик прекратят поставлять не только в РФ, но и на глобальный рынок в целом, а связано это с оптимизацией инвестиций Astellas. Причем об этом сообщалось еще в 2020 году, а сам уход препарата с российского рынка компания обсуждала с Минздравом. Обсуждение вылилось в договоренность о том, что прекращение продаж произойдет в два этапа — в 2024 и 2026 годах.

В следующем году перестанут продавать вильпрафен в покрытых оболочкой таблетках и в виде суспензии. После этого в РФ еще два года будут доступны растворимые таблетки «Вильпрафен солютаб». Их перестанут завозить в 2026-м.

До этого в российском Минздраве сообщили, что джозамицин в российских аптеках можно будет заменить на азитромицин и кларитромицин.

Ранее иммунологи рассказали, чем россиянам грозит отсутствие вильпрафена в аптеках.