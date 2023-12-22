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МЧС России доставит 20 тонн гумпомощи жителям сектора Газа

Самолет МЧС России вылетел в Египет с 20 тоннами гуманитарной помощи для Газы

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению МЧС, спецборт министерства доставит продукты питания, медикаменты, одеяла, одежду и обувь, а также предметы личной гигиены.

«Гуманитарная миссия реализуется по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — отмечается в сообщении.

20 декабря российские спасатели передали представителям египетского общества Красного Полумесяца более 18 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. В составе груза — медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших.

До этого телеканал CNN сообщал, что израильскими властями рассматривается возможность строительства на севере сектора Газа «гуманитарного комплекса», предназначенного для гражданского населения Палестины.

19 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна готова к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа для освобождения оставшихся заложников.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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