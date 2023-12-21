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В Одессе проверят военкомов на применение силы к гражданскому лицу

В Одессе проведут проверку после применения военкомами силы к гражданскому лицу

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Evgeniy Maloletka/AP

В Одесском областном территориальном центре комплектования (ТЦК) проведут проверку сотрудников на применение грубой силы в отношении гражданского лица и использования транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба одесского ТЦК.

«По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военный комиссариат Обуховского района Киевской области Украины решил опробовать новый способ вручения повесток и развернуть мобильные блокпосты. Отмечается, что планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители территориальных центров комплектования (ТЦК) будут проверять документы, выписывать мобилизационные повестки и задерживать уклонистов.

Накануне украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники военкомата вручают повестки в торговом центре.

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