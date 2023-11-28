Пушилин и Кириенко проверили ход реконструкции протезно-ортопедического центра в ДНР

В марте 2023 года на реконструкцию Донецкого протезно-ортопедического центра президент России Владимир Путин выделил около миллиарда рублей. Об этом в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, работы начались сразу. Он уточнил, что на данный момент в обновленном здании устанавливается оборудование. При этом в скором времени закончатся пусконаладочные работы.

«С первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко осмотрели центр: палаты, отделение реабилитации, оборудование, тренажеры. Увиденное впечатляет. Директор предприятия Ирина Шуплецова рассказала, насколько удобным и технологичным получился центр», — написал Пушилин.

Глава ДНР объяснил, что его уникальность в том, что там воплощается идея комплексного оказания протезно-ортопедической помощи: от производства протезов до реабилитации и лазерной коррекции шрамов.

«Теперь пациентам не придется за современным протезом и реабилитацией ездить в другие регионы, высокотехнологичную помощь могут оказать дома, в республике», — подчеркнул он.