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В парке «Тайган» открестились от гуляющего по Крыму тигра

В парке «Тайган» заявили, что гуляющий по Крыму тигр им не принадлежит

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В администрации парка львов «Тайган» в Крыму заявили «Ридусу», что амурский тигр, свободно гуляющий по полуострову, учреждению не принадлежит.

«Никакие животные у нас не убегали. Периодически приезжала полиция, опрашивала по этому поводу. Но у нас все животные на месте»,
— сказали в администрации парка.

22 ноября пресс-служба Росприроднадзора сообщила, что в Крыму специалисты ведомства ведут поиски амурского тигра, который по неизвестной причине оказался на свободе.

Как рассказали в Южном региональном управлении Росприроднадзора, им поступило сразу несколько сообщений о том, что краснокнижный хищник был замечен на территории республики. Эксперты предполагают, что животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в неволе.

В ведомстве отметили, что уже получено разрешение на отлов зверя и его передачу на временное содержание.

Ранее жители поселка в Хабаровском крае рассказали о тигре, держащем всех в страхе.

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