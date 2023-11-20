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В Екатеринбурге иномарка на крыше влетела в машину автошколы

В Екатеринбурге Chevrolet перевернулся на крышу и врезался в учебную машину

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Depositphotos

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием учебного автомобиля. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Елизаветинском шоссе. Мужчина за рулем машины марки Chevrolet не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся на крышу. После этого водитель врезался в средство передвижения местной автошколы. По словам россиянина, ДТП произошло из-за скользкой дороги.

«Инструктор сказал ученику, видимо, остановиться, я накатом выехал в него. Если б я мог рулить, я бы вырулил, но я на крыше ехал», — поделился водитель Chevrolet подробностями произошедшего.

В аварии мужчина получил ушибы, инструктор и его ученик не пострадали. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

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