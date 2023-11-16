На Украине заявили о прекращении тепло- и водоснабжения города в прифронтовой зоне

Энергетическая компания Украины «ДТЭК энерго» сообщила, что одна из теплоэлектростанций Украины получила серьезные повреждения, что привело к прекращению водо- и энергоснабжения в близлежащем городе. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале компании.

Отмечается, что поврежденная станция находится в прифронтовой зоне. По данным ДТЭК, специалисты уже приступили к ремонту станции.

8 ноября ДТЭК сообщило, что российские войска поразили украинскую ТЭС в прифронтовой зоне.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.