Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индонезии разбился военный самолет

Detik: самолет индонезийских ВВС разбился на острове Ява

close
100%
Shutterstock

На востоке острова Ява разбился самолет военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.

Журналисты пишут, что самолет потерпел крушение рядом с портовым городом Пасуруан на склоне горы Бромо. Информацию об этом подтвердил руководитель центра обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари.

Детали крушения не приводятся, информации о пострадавших нет. Известен только бортовой номер самолета — ТТ-3103.

До этого сообщалось о крушении военного вертолета США над Средиземным морем. Борт прибыл на Ближний Восток на случай обострения конфликта между Израилем и Ливаном, чтобы, при определенной ситуации, провести эвакуацию американцев, находящихся в странах.

Уточнялось, что катастрофа произошла у побережья на юго-востоке Кипра во время дозаправки летательного аппарата. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

Ранее сообщалось об инциденте в Казахстане, где рухнул учебный самолет.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий