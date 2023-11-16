В Индонезии разбился военный самолет

На востоке острова Ява разбился самолет военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии. Об этом сообщил индонезийский портал Detik.

Журналисты пишут, что самолет потерпел крушение рядом с портовым городом Пасуруан на склоне горы Бромо. Информацию об этом подтвердил руководитель центра обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари.

Детали крушения не приводятся, информации о пострадавших нет. Известен только бортовой номер самолета — ТТ-3103.

До этого сообщалось о крушении военного вертолета США над Средиземным морем. Борт прибыл на Ближний Восток на случай обострения конфликта между Израилем и Ливаном, чтобы, при определенной ситуации, провести эвакуацию американцев, находящихся в странах.

Уточнялось, что катастрофа произошла у побережья на юго-востоке Кипра во время дозаправки летательного аппарата. Предварительная причина крушения — техническая неисправность.

Ранее сообщалось об инциденте в Казахстане, где рухнул учебный самолет.