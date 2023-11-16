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Стало известно, какого образования хотят россияне для своих детей

«КП»: большинство россиян хотят, чтобы их дети получили высшее образование

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Большинство (66%) россиян хотят, чтобы их дети получили высшее образование, после чего — занимались интеллектуальным трудом, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 4,1 тыс. человек.

На то, чтобы их ребенок получил рабочую специальность, согласились 29% респондентов. Они считают, что для поиска работы важнее иметь базовые навыки, а не просто получить диплом о высшем образовании. Оставшиеся 5% опрошенных выбрали вариант «другое». Они отметили, что еще одним вариантом может быть получение нескольких образований. Так, например, ребенок может сначала получить рабочую специальность, после чего — учиться по профилю в высшем учебном заведении.

«Хорошо иметь и то, и другое, раньше учились в училищах, получали рабочую профессию и дополнительно поступали в вуз», — заявил респондент.

Некоторые опрошенные ответили, что готовы принять любой выбор своего ребенка, даже если он решит прекратить обучение и будет, например, работать на себя.

«Сами пусть свой путь выбирают. А жизнь подкорректирует. За меня никто не выбирал», — сказала участница опроса.

В конце октября министр высшего образования и науки Валерий Фальков заявил, что более половины выпускников российских школ имеют возможность поступить в высшие учебные заведения на бюджет.

Ранее в Совфеде сообщили о вредности образования для россиянок.

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