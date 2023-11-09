Политолог: Путин уделяет особое внимание развитию здравоохранения

Президент России Владимир Путин уделяет огромное внимание развитию здравоохранения в стране, считает политконсультант Алена Август.

«Это видно не только с точки зрения расширения сети и доступности в каждой точке, где живет население, но и с точки зрения развития современных технологий», — отметила Август.

По ее словам, президентом создано множество инициатив, отражающихся на жизни каждого ребенка.

«Это поддержка исследований, внедрение современных медицинских технологий. Также немаловажную роль играют фонды, которые помогают детям получить необходимую помощь. Безусловно, важно развивать систему ранней диагностики, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, вылечить его и вернуть ребенка к нормальной жизни», — сказала политконсультант.

С ней согласна и политолог Наталья Линдигрин, которая назвала визит президента в детский медицинский центр имени Рогачева знаковым событием.

«Президент на протяжении многих лет уделяет особое внимание этой теме и не оставляет детей и их родителей в страшной беде», — сказала политолог.

Линдигрин отметила, что сегодня отечественная медицина далеко продвинулась в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Это можно увидеть и в цифрах выявляемости случаев болезни, и в цифрах излечения, ремиссии. Многие передовые препараты были разработаны в последние годы и успешно применяются в России. Однако это никак не успокаивает наших ученых, и президент поддерживает их последние изыскания», — сказала политолог.

Она подчеркнула, что Владимир Путин своим вниманием к этой сфере подает пример остальным.

Напомним, 8 ноября президент России Владимир Путин посетил детский медицинский центр имени Димы Рогачева.