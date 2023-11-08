Стало известно, кто сможет увидеть покрытие Венеры Луной 9 ноября

Наблюдать за тем, как Венера скроется за Луной 9 ноября, смогут жители западной части России, а также Европы, Гренландии, Африки, Азии и Шпицбергена. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, лучше всего наблюдать за явлением через бинокль или телескоп. При этом жители Москвы не увидят покрытие Венеры Луной из-за погодных условий, отметила эксперт. Она уточнила, что Венера начнет «заходить» за Луну днем 9 ноября, полностью скроется за ней в 13:00 мск, а выйдет — в 14:15 мск.

«При ясном голубом небе можно даже невооруженным глазом наблюдать, как небольшая яркая точка Венеры постепенно полностью спрячется за тонкий серп убывающей сейчас Луны. Ведь наш спутник не стал меньше от того, что мы перестали видеть большую его часть», — заключила Рублева.

Старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков до этого говорил, что «кровавая» луна, которую россияне могли увидеть в ночь на 29 октября, на самом деле не была красной. По его словам, это оптическая иллюзия, поскольку цвет спутника Земли в космическом пространстве не меняется.

Ранее ученые связали массивную аномалию в недрах Земли с возникновением Луны.