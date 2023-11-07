Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Севастополе

Обломки сбитого в Севастополе беспилотника упали в селе Орловка, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке», — написал губернатор.

В результате падения обломков мужчина получил перелом руки, его жизни ничего не угрожает, уточнил он.

Развожаев также рассказал, что фрагменты сбитых БПЛА упали в районе Качи. По его словам, после падения беспилотника серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

До этого он сообщил, что обломки от одного из сбитых над Севастополем беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Всего в Севастополе система ПВО сбила пять БПЛА.

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