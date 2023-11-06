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Солист украинской группы «Пошлая Молли» призвал поляков учить русский язык

Украинский певец Кирилл Бледный посоветовал полякам говорить на русском языке

Участник украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный признался, что его раздражает польский язык. О своем отношении к государственному языку Польши музыкант рассказал в видеоролике, который опубликован в его аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам артиста, он не понимает, зачем люди разговаривают на «дурацком» польском языке. Особенно его удивило решение поступать таким образом, если существует русский язык.

«Меня бесит польский язык. <...> Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», — сказал Бледный на русском языке.

Также в своем посте он продублировал данное заявление на польском языке. Для этого солист группы «Пошлая Молли» воспользовался переводчиком, который работает на базе искусственного интеллекта.

2 ноября украинские правоохранители задержали жителя Днепропетровска, который громко слушал музыку на русском языке. По данным издания «Страна.ua», инцидент произошел рядом с одним из местных отелей.

Гражданин приехал к гостинице на своем автомобиле, после чего раскрыл двери и начал слушать песню на русском языке. В результате на место прибыли сотрудники полиции.

Стражи порядка задержали мужчину и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Более того, ему пришлось записать видеоролик с извинениями за произошедшее на украинском языке.

Ранее в Киеве уволили русскоязычного таксиста, отказавшегося говорить с клиенткой на украинском языке.

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