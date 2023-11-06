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Девятиклассник порезал отцу ножом лицо, когда не смог закапать себе капли в глаза

Shot: в Москве школьник порезал отцу ножом лицо

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Shutterstock

В Москве подросток ударил отца ножом из-за замечания, школьник не смог закапать капли в глаза и разнервничался. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В Левобережном районе Москвы 16-летний школьник ударил отца ножом, мальчик лечился от конъюнктивита и пытался закапать капли, которые прописал врач, но ничего не вышло.

В ярости девятиклассник начал ругаться и получил замечание от отца, которому не понравилась нецензурная брань. В ответ подросток вытащил из шкафа нож для походов, который ему подарили друзья, и ударил отца по подбородку.

Мужчина вызвал полицию, пока наряд ехал на адрес, сын извинился перед отцом, медицинская помощь ему не потребовалась. Со школьником провели профилактическую беседу.

Ранее мужчина получил два ножевых ранения, пытаясь защитить свою дочь от домогательств.

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