Пенсионерка удивила соцсети своей физической формой в 78 лет

Пенсионерка из Китая удивила пользователей соцсетей своей физической формой в 78 лет, пишет Mothership.

Как рассказала 78-летняя Бай Цзиньцинь, раньше она вела малоподвижный образ жизни, что сказалось на ее здоровье. Пенсионерка признается, что была слишком занята работой и не находила время на поддержание физической формы.

Все это, уверена китаянка, привело к тому, что у нее обнаружили рак. После перенесенных трех операций болезнь отступила, а Бай всерьез взялась за свое здоровье, записалась в тренажерный зал и начала заниматься йогой, когда ей было 60 лет.

Бай начала свой режим тренировок с легких физических упражнений, таких как быстрая ходьба и прыжки через скакалку. Со временем, когда ее тело стало сильнее, она перешла к высокоинтенсивным нагрузкам.

Некоторые комментаторы, глядя на пенсионерку, признались, что не могут похвастаться такими же физическими данными.

«А я в 20 лет жалуюсь на свое тело», — написал участник обсуждения.

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