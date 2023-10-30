В Ирландии хотят выселить беженцев с Украины из государственных квартир

Власти Ирландии рассматривают возможность сокращения срока пребывания беженцев с Украины, в квартирах, которые им предоставило государство. Об этом стало известно газете Financial Times.

«Хотя состраданию ирландского правительства и ирландского народа нет предела, есть предел нашим возможностям», — цитирует издание премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Политик отметил, что в стране возник жилищный кризис, поэтому власти не знают, смогут ли они предоставить квартиры 30–50 тыс. граждан в 2024 году.

Всего на текущий момент Ирландия приняла порядка 100 тыс. украинских беженцев, в результате чего население страны увеличилось почти до 5,3 млн человек. Отмечается, что это самый высокий показатель прироста за последние 15 лет.

В Дублине также говорят о необходимости снизить траты на беженцев. С этим согласны даже некоторые украинские мигранты. Например, беженка Ирина Мажак в интервью местной газете заявляла, что ее соотечественникам следует найти работу, а не жить на пособие.

Ранее в Киеве оценили шансы на возвращение всех украинских беженцев на родину.