Работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

«Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий», — сказано в сообщении.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев».

Позже Росавиация сообщила, что махачкалинскую воздушную гавань освободили от ворвавшихся туда людей. Также стало известно, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

Правительство Дагестана заявляло, что ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем главы республики Сергея Меликова и органов власти всех уровней.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.