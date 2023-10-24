В Госдуме объяснили отсутствие ограничений на «азартную» рекламу

Сокращение рекламы азартных игр сильно отразится на доходах телеканалов, отметил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Вводить подобные ограничения нужно с умом, подчеркнул он в беседе с НСН.

В Госдуму планируется внести законопроект о сокращении рекламы азартных игр на ТВ и радио. По словам Матвейчева, эту инициативу депутаты внимательно обсудят, однако ее противниками могут быть сами каналы, получающие деньги с такой рекламы.

«По-человечески, игровая тема – это ненужная трата денег, ничего хорошего для экономики в этом нет, – добавил депутат. – Мы не зря запретили целый игорный бизнес в России. Но мы будем выслушивать все стороны, посмотрим в цифрах, как это существенно для СМИ».

В числе прочего необходимо оценить влияние «азартной» рекламы на поведение зрителей, подчеркнул депутат. Результаты соответствующих социологических исследований, по его словам, должны предоставить авторы документа.

Напомним, законопроект на рассмотрение депутатов планирует внести ЛДПР. Документ предлагает сократить эфирное время рекламы азартных игр на телевидении и радио с 20 до 10%.

Ранее в Госдуме также поддержали идею создать специализированный поддомен для сайтов организаторов азартных игр.