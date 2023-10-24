Подросток из детского дома выпил таблетки с другом и впал в кому

В Нижегородской области двух молодых людей госпитализировали после того, как они выпили противосудорожный препарат. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в балахнинском детском доме. Один из юношей по предписанию психиатра принимал специальные таблетки в определенной дозе.

В день происшествия он сломал замок на ящике стола воспитателя и украл таблетки. Позже он выпил больше положенной дозы сам и дал 14-летнему другу. О том, где в этот момент были педагоги, не сообщается.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Один из молодых людей в коме, второй после приема препарата ослаб.

Ранее в Махачкале четверо учащихся религиозного учреждения отравились шаурмой.