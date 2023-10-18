Число раненых израильтян достигло 4,4 тысячи

Минздрав Израиля сообщил, что число раненых после начала операции ХАМАС в стране граждан достигло 4,4 тысячи человек. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале израильского Минздрава.

«На сегодняшний день в больницы поступило 4399 раненых, из них: в 26 реанимации, 304 в тяжелом состоянии, 746 в состоянии средней тяжести, 2954 с легкими ранениями, 229 с тревожными состояниями и еще 140 находятся под медицинским наблюдением.

До этого посол Палестины в России сообщил об 11 тыс. раненых палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.