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В Кремле заявили о возможности конкуренции против Путина

Песков заявил, что конкурентов у Путина в России нет и быть не может

Конкурентов у президента России Владимира Путина нет в РФ и быть не может. Так считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

В беседе с журналистами он признал, что хотя и вряд ли имеет право такое говорить, но уверен, что у Путина конкурентов пока нет и быть не может в Российской Федерации. Песков отметил, что Путин является политиком и государственным деятелем номер один в стране.

До этого член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Максим Бардин прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что целями его переизбрания на второй срок являются подавление власти российского лидера Владимира Путина, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Он отметил, что электоральный рейтинг Байдена является крайне низким, поскольку люди устали от геронтократии.

А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Байден не сможет подавить российского лидера. По его мнению, деменция не позволит президенту США даже вспомнить, что он говорил.

Ранее Владимир Путин прибыл в Пекин на форум «Один пояс — один путь».

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