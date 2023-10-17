Башкирские подростки похитили сверстника и потребовали у него деньги, угрожая пистолетом

В Башкирии подростки вывезли сверстника в лес и, угрожая пистолетом, потребовали денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 28 сентября в Стерлитамаке. Двое студентов политехнического колледжа 16 и 17 лет похитили 16-летнего учащегося в местной гимназии знакомого. Подростки вывезли его в лес, угрожая пневматическим пистолетом.

Несовершеннолетние около двух часов избивали сверстника и требовали заплатить 20 тысяч рублей за якобы причастность похищенного к наркоторговле. После этого подростки отпустили гимназиста.

Через две недели по факту произошедшего возбудили уголовные дела по статьям о похищении и вымогательстве. Обоих похитителей 16 октября доставили к следователям для допроса. Один из злоумышленников задержан и ожидает суда.

Ранее под Челябинском мигранта вывезли в лес, раздели и заставили лаять.