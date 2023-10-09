КНР предоставит Афганистану $200 тысяч после разрушительного землетрясения

Афганский Красный Полумесяц получит гуманитарную помощь от Общества Красного Креста КНР в размере 200 тысяч долларов на борьбу с последствиями разрушительного землетрясения. Более двух тысяч жителей Афганистана погибли в результате этого стихийного бедствия. Китайский Красный Крест передал эту информацию, как сообщает агентство Синьхуа.

В субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о нескольких землетрясениях на западе Афганистана с магнитудой до 6,4. Согласно западным СМИ, число погибших составляет более двух тысяч человек, а пострадавших — более девяти тысяч.

Агентство сообщает, что «Общество Красного Креста Китая приняло решение предоставить афганскому Красному Полумесяцу 200 тысяч долларов США наличными в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи для спасательных операций при стихийных бедствиях».

Ранее Сухейль Шахин, глава политического офиса движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане (находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности), сообщал, что десять спасательных команд работают в провинции Герат для помощи пострадавшим от землетрясения.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.