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В Госдуме предложили отправить крымскую копию статуи Свободы в США

Депутат Шеремет призвал отправить в США миниатюрную копию статуи Свободы

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил отправить в США демонтированную мини-копию статуи Свободы. Так он счел правильным напомнить американским властям о необходимости уважать выбор других народов, передают РИА Новости.

По словам депутата, США давно уже перестали ассоциироваться со свободой, неся миру только «конфликты и агрессию».

«Мне кажется, что нам стоит отправить копию статуи Свободы в США», — сказал Шеремет.

Он обратил внимание, что подобная символическая акция раскроет, что чуждые «демократические» ценности не нужны остальному миру. Шеремет напомнил, что в Белом доме давно забыли об уважении права на свободу выбора других народов, но продолжают навязывать остальным странам «злокачественную демократию», применяя оружие и подкуп.

Копию американской статуи Свободы демонтировали из экспозиции парка миниатюр в Бахчисарае. При этом ей завязали глаза, чтобы показать, как администрация США игнорирует право на свободу.

До этого мэр французского Кольмара Эрик Штрауманн прославился решением повесить украинский флаг на копию статуи Свободы, расположенную на въезде в город. Таким образом он решил продемонстрировать солидарность с Киевом.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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