Мужчина приставал к детям на детской площадке в Краснодаре

В Краснодаре женщина прогнала с детской площадки незнакомца, который приставал к девочкам на детской площадке. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел 7 октября на детской площадке во дворах жилых домов и попал на видео. Местная жительница обратила внимание на молодого мужчину, который сидел возле игрового домика на детской площадке.

Он беседовал с двумя девочками- подростками и уговаривал одну из них покататься с ним на пони. Бдительная горожанка прогнала проявлявшего нездоровый интерес к детям незнакомца и поговорила с детьми, которые едва не согласились на прогулку с ним.

Ранее пьяный незнакомец погнался за женщиной с ребенком и пытался выбить дверь в подъезд.