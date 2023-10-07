Учителя ОБЖ подозревают в изнасиловании ребенка

В Темрюке учителя ОБЖ подозревают в сексуальном насилии над ребенком, мужчине может грозить до 15 лет колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

33-летний преподаватель работал в центре детско-юношеского туризма в Темрюке. Педагог пошел с детьми в поход, где надругался над одним из учеников, а когда мальчик рассказал о произошедшем друзьям, учитель убедил их в том, что он врет.

Мужчина издевался над ребенком в течение нескольких месяцев во время вылазок в лес вместе с воспитанниками туристической секции.

По данным Shot, он также преподавал ОБЖ, историю и обществознание, работал в городской администрации. Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

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