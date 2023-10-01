В двух областях Украины сработали сирены воздушной тревоги

Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины. Сирены сработали на территории Харьковской и Николаевской областей, о чем свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

По информации онлайн-карты, разработанной Министерством цифровой трансформации Украины, в 16:24 о возможной опасности предупредили жителей Харьковской области. Через 17 минут власти объявили воздушную тревогу в Николаевской области.

Кроме того, в «красной зоне» оказалась подконтрольная киевским властям часть Херсонской области. То же касается районов Донецкой народной республики (ДНР), которые находятся под контролем украинского правительства.

В ночь на 1 октября на территории Харьковской области также был введен режим воздушной тревоги. Как сообщил местный телеканал «Общественное», в административном центре региона произошел взрыв.

Позже стало известно о взрыве в Киеве. Согласно данным издания «Страна.UA», впоследствии в Деснянском районе города начался пожар.

Утром в тот же день сирены воздушной тревоги сработали сразу в четырех регионах страны. О возможной опасности предупредили жителей Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областей.

Ранее глава военно-гражданской администрации Черкасской области Игорь Табурец заявил о повреждении инфраструктурного объекта в городе Умани.