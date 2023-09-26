Врачи рассказали о неожиданной пользе зелени для организма

При ежедневном употреблении в пищу зелень способна оказать на организм противовоспалительное, противодиабетическое и противораковое действие, заявила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Также этот продукт улучшает работу кишечника, отметила врач в беседе с «Москвой 24».

«В зелени много витаминов группы В, витамины С и К, каротиноиды, что позволяет укрепить иммунитет, иметь крепкие кости и сохранять здоровье глаз», –отметила врач, добавив, что зелень должна быть в рационе каждого человека, не имеющего противопоказаний.

За счет положительного влияния на кишечник зелень способствует обновлению клеточных мембран, что обеспечивает защиту организму – иммунную, противовоспалительную и противораковую, объяснила Королева.

Не рекомендуется есть зелень только при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В этом случае лучше отталкиваться от рекомендаций врача, добавила терапевт.

Напомним, врачи ранее заявили, что исключение из рациона сложных углеводов и упор только на мясо и овощи – это главная ошибка людей, увлекающихся правильным питанием.

Также россиян предостерегли от употребления в пищу зеленых помидоров – это может быть опасно для здоровья.