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Врач объяснил, может ли генетическое исследование дать прогноз развития болезней

Врач Терский: генетическое исследование не может дать прогноз развития болезней

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Depositphotos

Между генетическими исследованиями и заключениями о предрасположенности к тому или иному заболеванию нельзя ставить знак равенства. Об этом в беседе с РИАМО заявил главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

«Генетика как наука быстро развивается. Ее достижения ценны для внедрения в клиническую практику. <...> Генетическое тестирование действительно позволяет определить, относится ли пациент к группе риска по тому или иному заболеванию, но не дает оснований для прогноза в отношении реализации этого риска у конкретного человека», — отметил Терский.

Он добавил, что для того, чтобы сделать вывод о возникновении заболевания в будущем, необходимо проанализировать не только геном, но и возможную трансформацию генетической информации на уровне синтеза белка, работы клетки и межклеточного взаимодействия.

В 2023 году ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (UNC) выявили тысячи мутаций, способствующих развитию болезни Альцгеймера и связанных с работой иммунных клеток мозга. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Ранее ученые выявили гены, отвечающие за выпадение волос у мужчин.

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