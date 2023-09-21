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В Сибири мужчина напал на женщину с ребенком на руках

В Новосибирске мужчина с ножом набросился на женщину с младенцем на руках

В Новосибирске мужчина с ножом напал на прохожих, среди которых была женщина с младенцем на руках. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел у дома №90 по улице Забалуева. На опубликованном видео мужчина с ножом следует за двумя женщинами: одна из них везет коляску, другая несет на руках грудного ребенка. Мужчина кричит на женщин, толкает ту, что идет с ребенком, и ведет себя агрессивно.

В какой-то момент за женщин вступается очевидец, тогда агрессор начинает избивать его. Увидев это, на помощь пострадавшему приходят несколько прохожих. Через некоторое время им удается задержать дебошира.

По словам автора сообщения в соцсетях, мужчины удерживали агрессора до приезда полиции несколько часов.

Ранее в Томске неизвестный с ножом напал на мужчину, заходившего в подъезд.

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