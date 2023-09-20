Поездка в автобусе закончилась для сибирячки химическим ожогом ягодиц

Жительница Тюмени получила химический ожог в автобусе. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Инцидент произошел 17 сентября. По словам тюменки, в тот день она села в автобус №16 на улице Обдорской, чтобы доехать до работы, вышла на улице Севастопольской.

«Выйдя на улицу, поняла, что джинсы в районе ягодиц намокли, почувствовала боль. Оказалось, что брюки разъело до дыр, вскоре на коже появился ожог», — рассказала пострадавшая в беседе со СМИ.

Женщина не стала обращаться за помощью к врачам или сообщать о случившемся в полицию. Она позвонила дочери, чтобы та привезла ей новую одежду. Пострадавшая лечилась дома.

По информации издания, этот случай уже не первый. В сентябре еще одна женщина получила химический ожог в тюменском автобусе — ей потребовалась госпитализация.

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