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Слуцкий призвал стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам

Слуцкий призвал прекратить кровопролитие в Карабахе и возобновить переговоры

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Petrov Sergey/Global Look Press

Участники конфликта в Нагорном Карабахе должны остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он отметил, что развитие событий в регионе вызывает тревогу.

«Всем сторонам необходимо прекратить кровопролитие <…> и вернуться за стол переговоров. Это самое главное», — написал Слуцкий.

По словам главы комитета Госдумы, миротворческая миссия РФ продолжает выполнять свои задачи. Слуцкий обратил внимание, что позиция Еревана касательно суверенитета Азербайджана может дать Баку основания расценивать ситуацию там как внутренний конфликт на своей территории.

Накануне в Кремле оценили необходимость в увеличении числа миротворцев РФ в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что российские миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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Война в Карабахе
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