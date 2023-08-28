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Четверо лжеполицейских похитили двух наркопотребителей и потребовали выкуп у третьего

«МК»: в Подмосковье неизвестные под видом сотрудников МВД похитили двух человек

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Подмосковье четверо мужчин представились полицейскими и похитили наркопотребителей, надеясь получить за них выкуп. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на собственный источник.

Полиция узнала о похищении 25 августа, когда в дежурную часть обратился 28-летний мужчина и заявил, что злоумышленники требуют выкуп за двоих его приятелей, которые были похищены ими в Ногинске.

Инцидент произошел на одной из улиц города 22 августа, куда трое молодых людей приехали, собираясь купить запрещенные средства. Когда они ожидали встречи с наркоторговцами, к ним подошли несколько мужчин, которые представились полицейскими и заявили, что задерживают двух покупателей, а третий должен найти 5 млн руб., если надеется на освобождение друзей и хочет избежать уголовной ответственности.

Настоящие сотрудники полиции задержали похитителей 26 августа в одном из СНТ в Богородском городском округе. Оказалось, что злоумышленники избили пленников, связали их скотчем и надели им на голову пакеты.

Как пишет источник, задержанными оказались четверо безработных, ранее неоднократно судимых. Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям. При этом мера ответственности, возложенная на пострадавших наркопотребителей, не уточняется.

Ранее россиянин пострадал от нападения неизвестных, которые представились сотрудниками полиции.

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