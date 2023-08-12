В Архангельске локализовали возгорание на сухогрузе

Пожар на сухогрузе «Терский берег» в Архангельске локализован. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление ГУ МЧС России по региону.

«Пожар локализован», — сказано в сообщении.

В субботу, 12 августа, в районе 14:30 в экстренные службы Архангельска поступило сообщение о возгорании на грузовом судне «Терский берег», который стоял у причала. Пожару в трюме на нижней палубе присвоили повышенный ранг. Также в региональном МЧС заявляли, что в общей сложности в тушении были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарной техники и 45 человек личного состава.

До этого сообщалось, что российское рыболовное судно загорелось в порту южнокорейского города Пусан, в результате было эвакуировано 65 человек, никто не пострадал. На место прибыли 108 пожарных и 38 единиц техники, спустя шесть часов огонь удалось ликвидировать. Уточнялось, что возгорание могло начаться в помещении для хранения рыболовных снастей, борьба с пожаром осложнялась узкими проходами на борту судна.

Ранее пожар произошел на сухогрузе «Ерофей Хабаров» у причала Владивостока.