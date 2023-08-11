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В Москве упавший под поезд на серой ветке метро мужчина погиб

РИА Новости: мужчина погиб после падения под поезд метро в Москве

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«Газета.Ru»

Попавший под поезд на серой ветке метрополитена Москвы мужчина погиб. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По предварительной информации, мужчина упал на пути на станции «Севастопольская». После этого произошло столкновение с поездом. Другие детали гибели мужчины на данный момент не уточняются.

11 августа дептранс Москвы сообщил об остановке движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена из-за человека на путях. На данный момент сбой в работе транспорта уже устранен.

Ранее мужчина упал на пути на станции метро «Тульская» московского метро и остался жив.

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