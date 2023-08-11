В Москве упавший под поезд на серой ветке метро мужчина погиб

Попавший под поезд на серой ветке метрополитена Москвы мужчина погиб. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичной полиции.

По предварительной информации, мужчина упал на пути на станции «Севастопольская». После этого произошло столкновение с поездом. Другие детали гибели мужчины на данный момент не уточняются.

11 августа дептранс Москвы сообщил об остановке движения на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена из-за человека на путях. На данный момент сбой в работе транспорта уже устранен.

Ранее мужчина упал на пути на станции метро «Тульская» московского метро и остался жив.