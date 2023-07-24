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Под Пензой мужчина посадил сожительницу на цепь за пьянство

В Пензенской области полиция спасла женщину, которую сожитель пристегнул цепью к столбу

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Depositphotos

В Пензенской области мужчина посадил на цепь свою сожительницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

Ранее судимый 41-летний житель Шемышейского района нашел у себя дома пустые бутылки от алкогольных напитков. Мужчина понял, что его 42-летняя партнерша злоупотребляет алкоголем и поссорился с ней. Он стал угрожать женщине расправой, а затем отпустил дворовую собаку с привязи, зафиксированной у деревянного столба, вкопанного в землю, и застегнул собачью цепь на шее сожительницы.

Эту картину увидели правоохранители и задержали хозяина участка, который на допросе утверждал, что собирался таким способом перевоспитать сожительницу и отучить ее от вредной привычки.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за угрозу жизни пострадавшей и незаконное лишение свободы.

О состоянии потерпевшей после случившегося не сообщается.

Ранее жительница Иркутской области посадила на цепь и заперла в подвале 16-летнюю девочку.

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