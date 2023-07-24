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Движение поездов на Джанкойском направлении возобновлено

Глава Крыма Аксенов заявил о возобновлении движения поездов и машин на Джанкойском направлении

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного движения в Джанкойском районе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе ДжанкойСимферополь приостанавливали в целях безопасности. Ранее в этот день Аксенов сообщал, что силы ПВО и РЭБ сбили и подавили над Крымом 11 беспилотников, в результате произошло попадание обломков в склад боеприпасов в Джанкойском районе и в частный дом в Кировском районе.

Власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, а также перекрыть движение поездов и автомобилей.

Движение по трассе также было восстановлено.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили о подавлении средствами РЭБ двух украинских дронов над Москвой. Обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Дрон также попал в высотное здание столичного бизнес-центра на улице Лихачева.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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