Во Владивостоке четыре человека пострадали во время стрельбы на улице

Во Владивостоке госпитализировали нескольких местных жителей. Они пострадали во время стрельбы, которую устроили неизвестные. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 27 июня 2023 года около 17:00 у жилого дома, расположенного на улице Днепровской, неизвестные несколько раз выстрелили из неустановленного предмета, после чего скрылись с места преступления.

В результате инцидента несколько местных жителей получили ранения, они были госпитализированы.

РИА Новости со ссылкой на источник уточнило, что пострадали четыре человека.

Ранее под Иркутском мужчины встретились около местного рынка и устроили стрельбу. Один из подозреваемых находился в состоянии алкогольного опьянения.