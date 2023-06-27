Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке четыре человека пострадали во время стрельбы на улице

Во Владивостоке неизвестные устроили стрельбу, из-за чего пострадали четверо

Во Владивостоке госпитализировали нескольких местных жителей. Они пострадали во время стрельбы, которую устроили неизвестные. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 27 июня 2023 года около 17:00 у жилого дома, расположенного на улице Днепровской, неизвестные несколько раз выстрелили из неустановленного предмета, после чего скрылись с места преступления.

В результате инцидента несколько местных жителей получили ранения, они были госпитализированы.

РИА Новости со ссылкой на источник уточнило, что пострадали четыре человека.

Ранее под Иркутском мужчины встретились около местного рынка и устроили стрельбу. Один из подозреваемых находился в состоянии алкогольного опьянения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях