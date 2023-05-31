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Видео с моментом убийства главы дагестанского села появилось в сети

Shot: появилось видео с моментом убийства главы села Рубас в Дагестане

Момент убийства главы села Рубас в Дагестане Гаджикурбана Байрамбегова, который получил огнестрельные ранения, появился в социальных сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации издания, политика обстреляли, когда он выходил с работы из здания администрации.

Предварительно, причастным к убийству стал Садик Таибов, в дальнейшем сам позвонивший в оперативное ведомство и сознавшийся в преступлении.

«Он заявил, что у него был затяжной конфликт с Байрамбеговым из-за недвижимости», — говорится в сообщении канала.

Известно, что в Дагестане 31 мая был застрелен глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов, причиной для убийства мог стать затянувшийся конфликт вокруг жилищного вопроса с недвижимостью. Гаджикурбану Байрамбегову был 61 год. Выясняются обстоятельства случившегося и мотивы стрелявшего.

Подозреваемого 58-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции для установления обстоятельств.

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