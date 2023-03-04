Во Владивостоке у жилого дома нашли снаряд, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Приморскому краю.

Снаряд обнаружили 4 марта во дворе дома на проспекте Красного Знамени, дом 120.

Его вывезли на утилизацию. Установлено, что предмет подвергся коррозии и не представляет опасности.

Ранее неразорвавшаяся ракета была найдена на севере Молдавии, недалеко от границы с Украиной.

Издание Sputnik Молдова писало в Telegram-канале, что недалеко от города Бричаны обнаружен предмет, похожий на ракету.

В Запорожской области председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о том, что местные жители обнаружили рекордно большой схрон со снарядами и передали их ВС РФ.

Он добавил, что следствие уже обнаружило причастных к организации схрона.