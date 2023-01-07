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Все КПП на границе Молдавии и Украины вернулись к работе

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РИА «Новости»

Все контрольно-пропускные пункты Молдавии на границе с Украиной возобновили работу, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

«В настоящее время все пункты пропуска работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По последним данным ведомства, за минувшие сутки пограничная полиция Молдавии зафиксировала несколько фактов незаконного пересечения границы, девять человек нарушили режим пунктов пропуска и приграничной зоны, пятерых задержали за поддельные документы и др.

Накануне сообщалось, что на границе с Украиной приостановили работу КПП «Бассарабяска — Серпневое», «Чадыр Лунга – Новые Трояны», «Мирное — Табаки».

До этого стало известно, что три КПП на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за сбоев в электроснабжении и других технических проблем.

На молдавско-украинской границе работают 35 КПП, еще 21 пункт расположен на границе непризнанного Приднестровья и Украины — их работа была приостановлена с февраля по решению украинской стороны.

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