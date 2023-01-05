Три перехода на границе Молдавии и Украины не работают из-за сбоев в электроснабжении

В пограничной полиции Молдавии заявили, что три контрольно-пропускных пункта (КПП) на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за сбоев в электроснабжении и других технических проблем. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что приостановка работы КПП с украинской стороны произошла из-за технических проблем в базах данных и отсутствия электричества.

Отмечается, что проблемы возникли на севере страны на КПП «Ларга — Кельменцы», «Мирное — Табаки», «Кайраклия — Зализничное».

Ранее в Государственном пограничном комитете Белоруссии заявили о периодических провокациях со стороны Украины на границе.

Отмечается, что последний случай провокации произошел в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка. Сообщается, что «военнослужащие сопредельного государства наводили оружие в сторону пограничных нарядов».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.