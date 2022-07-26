Пострадавшая при обстреле ВСУ 74-летняя жительница Климово скончалась

Пострадавшая при обстреле со стороны Украины 74-летняя жительница поселка Климово Брянской области скончалась в Москве после трех месяцев борьбы за ее жизнь, сообщает Telegram-канал SHOT.

Сам обстрел произошел 14 апреля, украинские войска открыли огонь по приграничному поселку Климово, в результате чего пострадали восемь человек.

«74-летняя пенсионерка Валентина Николаевна во время обстрела жилых домов с вертолетов лишилась ноги, ее в тяжелом состоянии доставили в столицу — в Институт хирургии им. Вишневского, врачи сделали все возможное, но женщина скончалась», — указано в сообщении.

Ранее власти Луганской народной республики сообщили, что за прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ погибли четыре человека.

По информации СЦКК, украинские войска обстреляли территорию республики дважды. Город Рубежное был обстрелян натовскими снарядами калибра 155 мм.