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В Среднеуральске мужчина открыл огонь по прохожим

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В Среднеуральске Свердловской области неизвестный мужчина начал стрельбу из окна дома. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, вооруженный инцидент произошел на Советской улице.

Двор жилого дома оцепили, на месте находятся правоохранители.

«Местные говорят, он алкоголик. Уже убил свою жену. Сначала в квартире стрелял, потом начал по двору», — уточнил один из свидетелей.

Мужчина, открывший стрельбу из окна, уже задержан. Его имя пока не называется. Про задержание сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренном ведомстве.

Официальных данных об убитых и пострадавших в результате происшествия сейчас нет.

Следственные действия в связи со стрельбой из квартиры продолжаются.

Ранее у ресторана на Новом Арбате в Москве мужчине выстрелили в живот.

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