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«Известия»: Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян из ЗАГСа

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Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут «Известия».

Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и экстремизма, а также распространению оружия массового уничтожения.

Законопроект о расширении полномочий Росфинмониторинга был внесен в правительство 2 февраля, в июне его внесут в Госдуму.

В службе пояснили, что сведения о регистрации браков нужны для выполнения установления лиц, причастных к отмыванию денег и другим противоправным действиям. Также информация из ЕГР ЗАГС будет полезна при проведении антикоррупционных проверок.

«С этой целью важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — заявили в ведомстве.

При этом эксперты считают, что у соответствующей инициативы есть свои недостатки. По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, доступ к реестру ЗАГС повысит риск утечек персональных данных граждан.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что преступники стали использовать компьютерные игры для нелегальных переводов.

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