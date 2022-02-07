Опубликовано фото меню с российско-французского саммита

В сети опубликовали список блюд, которые подавали на российско-французском саммите президентам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает РИА «Новости».

В меню вошли: моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом и уха из пяти щербет из имбиря. Основное блюдо на выбор: стейк из осетрины с птитимом или оленина с бататом и ежевикой. На десерт президентам Франции и России подавали грушевый тарт с ванильным мороженым.

Из напитков Путину и Макрону предложили «Шардоне» производства «Усадьбы Дивноморское» и «Ребо» 2015 года розлива.

Ранее Путин во время российско-французских переговоров, проходящих в Москве, помог разобраться с устройством-переводчиком своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

В Кремле ранее сообщили, что Макрон намерен поделиться с Путиным определенными идеями по поиску возможных вариантов разрешения напряженности вокруг ситуации с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что важный элемент встречи заключается в том, что Франция является одним из лидеров среди стран в Европейском союзе.