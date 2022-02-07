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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Постпред РФ при ООН Небензя заразился коронавирусом

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Andrew Kelly/Reuters

Официальный представитель России при ООН Василий Небензя заразился коронавирусом, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постпредство.

«(Небензя) находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — сказали в представительстве России.

Там подчеркнули, что сотрудники регулярно проверяются на COVID-19. Особое внимание уделяется тем, кто принимает участие в очных мероприятиях ООН в Нью-Йорке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что заразился вместе с супругой Эмине «омикрон»-штаммом коронавируса. Тест глава государства сдал по возвращении из рабочей поездки на Украину. В день переговоров в Киеве выяснилось, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями выздоровления.

«Газета.Ru» рассказывала о том, как коронавирус повлиял на переговоры политиков.

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