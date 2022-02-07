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На ферме в Испании в ходе коммерческой охоты убили 450 оленей и кабанов

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newsineurope.com

Зоозащитная организация «Экологи в действии» выразила возмущение массовым забоем оленей и кабанов в Андалусии, в ходе которого почти 450 животных были загнаны в вольеры, огороженные колючей проволокой, и убиты. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в забое участвовало сразу семьдесят охотников, каждый из которых мог убить много животных в случае оплаты взноса в €1000.

Несмотря на то, что подобный способ охоты разрешен в Испании в случае покупки лицензии, экологов все равно возмутил характер охоты, которую они назвали «оргией крови и смерти».

«Такое массовое убийство было бы невозможно в естественной среде — здесь животным просто было некуда бежать», — сообщил представитель «Экологов в действии» Хоакин Рейна.

При этом представители сообщества охотников, в свою очередь, отметили, что подобные мероприятия помогают сохранить баланс в биосфере из-за слишком большой популяции.

Ранее из-за эпидемии чумы у свиней в нескольких регионах Италии запретили охоту.

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