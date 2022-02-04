В Роспотребнадзоре рассказали, где дети чаще всего заражаются COVID-19

Дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«Болеют дети любого возраста, но наиболее ярко, манифестированно — малыши до 2-х лет», — уточнила она.

По словам Пшеничной, организм детей реагирует на вирус более бурно, так как их иммунная система чаще всего еще не успела познакомиться с сезонными заболеваниями.

Помимо этого, инфекция часто спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов, которые примыкают к легким, и вызывает явления бронхиальной обструкции. Это вызывает одышку, кашель и цианоз носогубного треугольника, заключила Пшеничная.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что в последнее время наблюдается значительный прирост числа заболевших COVID-19 детей.